أخبار مصر | رئيس حزب الوفد: إرادة المصريين لا تقهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد: إرادة المصريين لا تقهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس حزب الوفد

قالالمستشار بهاء الدين أبو شقة، اليوم الخميس، إن ما تشهده الساحة الليبية من أحداث وتدخل للمليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا صريحًا للأمن الوطني المصري، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة من بحروب الجيل الرابع؛ بهدف إسقاط مصر في نفس المستنقع الذي وقع فيه دول عربية أخرى، ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصر طبقًا لتقرير جوجل في 30 يونيو للدفاع عن مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات.

وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدث ثورتين وأجبر نابليون على الخروج من مصر وكل هذا لم يفوت على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.

وأشار أبو شقة إلى وجود مشاهد كثيرة على هذا الأمر منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد باشا زغلول وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".

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رئيس الوفد: مؤتمر أحداث ليبيا وسد النهضة يفرضه علينا الواجب الوطني



قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن عقد اجتماع لطرح رؤية الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة يأتي في ظل ظروف فيروس كورونا ولكن يفرضه الواجب الوطني نحو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد هو بيت الأمة بيت الوطنية المصرية بيت المصريين جميعا بيت الكفاح، وتاريخه يمتد إلى أكثر من مئة عام للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات الواضحة منها أن حزب الوفد هو حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر وأي قرار يخرج يكون بالإجماع ومن خلال مؤسسات الحزب ورئيس الحزب لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة.

وأوضح أبو شقة أن هذا الاجتماع يشهد جميع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وتطبيق التباعد ما يؤكد أن حزب الوفد عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن تكون التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا.