مصر | اشتعال النيران في سيارة ملاكي بمصر الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اشتعال النيران في سيارة ملاكي بمصر الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق بسيارة ملاكي في منطقة مصر الجديدة، اليوم الخميس، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران واخمادها دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي بمصر الجديدة بدائرة القسم وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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