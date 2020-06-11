مصر | نشرة حوادث الخليج 365: قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم،

دعوى قضائية تطالب بوقف قرار تعيين رئيس حزب الغد تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، اليوم الخميس، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب،

رفض دعوى أحمد عز لنقل أولاد زينة من المدرسة البريطانية أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيه بالإشراف التعليمي لمدرسة طفليه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ). ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي Advertisements تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية والبحيرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

إحباط ترويج 13 قطعة سلاح ناري بالغربية ضبط الأجهزة الأمنية، 13 قطعة سلاح نارى بحوزة 13 متهم عبارة عن بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 مسدس أحدهما معدل لإطلاق الأعيرة النارية، خلال حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية وإدارة قوات الأمن إستهدفت دائرة مركز شرطة سمنود.

ضبط عاطل لسرقته سائقا في الساحل ضبطت مديرية أمن القاهرة، عاطلا بتهمة سرقة سائق وحيازته على سلاح أبيض "سكين" بمنطقة الساحل دائرة القسم.