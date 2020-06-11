شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 4 مصابين بكورونا من مستشفى قها للعزل المنزلي.. وتعافي طبيب ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي تحويل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من المستشفى للعزل المنزلى بعد استقرار حالتهم الصحية وسلبية العينة الأولى الخاصة بهم.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 256 شخصا وأنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى.

وأوضحت أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

وأعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى تعافى وخروج طبيب العظام أحمد عبدالمعطى بعد تعافية وتماثلة للشفاء من كورونا.

وأكد المستشفى في بيان له أن «الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا».

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