«حجر قها» تكشف حالة أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها بمحافظة القليوبية، استقرار حالة الطفلة «مسك»، أول مولودة بالمستشفى، لأم مصابة بكورونا. ونجح فريق طبي به في إجراء ولادة قيصرية طارئة للمريضة المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور السيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالمديرية والدكتورة اسماء عربي مدير الفريق الطبي السادس بالمستشفى. وتمت الولادة بنجاح والمريضة والمولودة بصحة جيدة، وذلك بواسطة فريق طبي متكامل مكون الدكاترة أحمد مصطفى متولي استشاري التخدير، وأماني نجاح استشاري التخدير والعناية، وإسلام شمس أخصائي النساء والتوليد، وأحمد سامي نائب النساء والتوليد دكتور محمود صبيح أخصائي الأطفال وحديثي الولادة. وفريق التمريض دعاء عبالرازق وحنان فرحات وإيمان سليمان، وكلا من أسماء سامح ومريم سمير من مكافحة العدوى، والفريق الإداري بقيادة أحمد حسونة، والفريق الفني بقيادة رضا عرفات. وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»: «مسك أهلت بمشفانا وتحلت الأجواء وتعطرت النسائم وتجلت الأصوات مباركات ودعوات لكل من وجدوا بالشفاء بسماع أول صرخة للمولودة (مسك)، وسلمت يد كل من شارك طبيبنا أحمد مصطفى أبوالخيرات والوفا وطبيبنا إسلام شمس أبوالبركات والأنوار، كم تمنى أن تحقق مشفانا نجاحا ولأنه مخلص وعنده يقين وكمان أمين كان حقا على الله أن يرضيه.. كل التحية والتقدير لكل من شارك د أحمد سامي وطاقم التمريض ميس دعاء وميس حنان فرحات شكرا لكل الفريق السادس وشكرا لقائدي الفريق د أسماء عربي ود أحمد مصطفى، مستشفى قها يارب دوما شفاء وعطاء وميلاد». استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها استقرار حالة الطفلة مسك أول مولودة لأم مصابة بكورونا بالمستشفى الحجر الصحي بقها الوضع في مصر

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