شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء صب أسقف الدور الرابع بعمارات «JANNA» بملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الرابع علوي بعدد من عمارات مشروع «JANNA» للاسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ 34 عمارة (أرضي + 7 أدوار متكررة) باجمالي 1088 وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من الخرسانة المسلحة لبعض اسقف الدور الثالث علوي بالإضافة إلى أعمدة الدور الرابع علوي بإجمالي حوالي 60 سقفا، وذلك استكمالاً لمسيرة تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة.

وقال المهندس محمد الدكروري، رئيس جهاز مديننتي ملوي والفشن الجديدتين: إن معدل الإنجاز بالمشروع بلغ حوالى 30% باستثمارات نحو 130 مليون جنيه في مجالى الإسكان والطرق.

وذكر رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بالمدينة، بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة البدء في أعمال المباني والتشطيبات حتي يتم الانتهاء من الأعمال بالمشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بجانب إلزام الشركات باتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية جميع العاملين بالمواقع المختلفة من انتشار فيروس كورونا