شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الأزهر يراعي الله والإسلام الوسطي الأشعري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دور الأزهر الشريف الحفاظ على استقلالية المنهج العقلي في مصر والعالم اجمع، لافتا إلى أن يراعي الله والإسلام الوسطي الأشعري.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن ما لا يناسبنا اليوم من مناهج الأزهر التي يهاجمها البعض ويطالب بحذفها كان مناسبًا لمن سبقونا، ويجب أن نأخذ منها ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا، مشددًا على أن الأزهر يراعي الوسطية المعتدلة ويحاول المواكبة بين العلم وما توصل إليه والواقع الحالي، وما يخالف ذلك من أفكار في تراثنا طرحناه من قبل، وقدرنا جهد السابقين فيما توصلوا إليه.
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