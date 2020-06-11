شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس»: الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا واجب ديني ووطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الشيخ ماجد راضي فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم الخميس، بمديري الإدارات الفرعية، بحضور كلا من الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة، ورؤساء الأقسام، بديوان عام المديرية، لمتابعة سير العمل الإداري والدعوي.

وقال «راضي» إن «الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا واجب ديني ووطني في ظل هذه الظروف الراهنة لأن هدفنا الاسمى هو الاهتمام بالساجد قبل المساجد».

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى ضرورة التنبيه على الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال الإشراف الكامل على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع آذان النوازل بالمساجد دون الزوايا وضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقه وحسم والالتزام بضوابط العمل.

ولفت إلى ضرورة بذل الجهد والعطاء لتوزيع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أن الأضحية سنة نبوية ومشاركة اجتماعية ولابد للجميع التكاتف والتعاون لتعبر مصرنا الحبيبة هذه الظروف بأمن وأمان.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على مديري الإدارات والمفتشين والأئمة متابعة المساجد وإن وجد أي تعدي على المساجد وملحقاتها ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازم حيال ذلك.

وقدم الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للجهود المبذولة والسعي الممدود للاهتمام بالمساجد وعمارتها، فقد استلمت مديرية أوقاف السويس ألف وخمسمائة متر سجاد حصتها من الوزارة لفرش المساجد حسب الاحتياج.

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