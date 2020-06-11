شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة للتبرع بأجر الإجازة السنوية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا هاني عبدالمجيد، عضو حزب مصر القومي، جميع العمال والمسؤولين بشركات القطاعين الخاص وقطاع الأعمال ممَن تزيد رواتبهم الشهرية عن 25 ألف جنيه بالتبرّع بقيمة شهر الإجازة السنوية إلى صندوق تحيا مصر؛ لدعم جهود الدولة في محاصرة تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وناشد «عبدالمجيد» متّخذي القرار السياسي في البلاد بتبنّي المبادرة، واتخاذ اللازم لتنفيذها على أرض الواقع، كما وجه الدعوة إلى مديري وأعضاء مجالس الإدارات بالمساهمة في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة حرجة في تاريخ الوطن ويجب أن نتكاتف جميعًا لمواجهتها؛ حرصًا على سلامة الجميع، مشددًا على أنه تفشي الوباء لن يفرّق، وقتها، بين غني وفقير أو كبير وصغير وسيكون الجميع في خطر داهم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودَا كبيرة لتحجيم ومحاصرة «كوفيد-19» داخل محافظات الجمهورية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، مطالبًا الميسورين من أبناء وعمال مصر دعم الدولة في جهودها؛ حتى نتمكن جميعًا من عبور هذه المرحلة الحرجة بنجاح.

وأكد عضو «مصر القومي»، أن كثير من الشركات لا تدفع أجر الإجازة السنوية للعمال، لذلك على العمال أن يطالبوا شركاتهم بقيمة هذا الأجر، ليوجّهوه بعدها لصالح صندوق تحيا مصر، داعيا الشركات إلى التحلّي بدورها الوطني في مساندة مصر في هذا الظرف الدقيق الذي يحتم على الجميع التكاتف، مشددًا على أنه لاسبيل للنجاة والعبور إلى بر الأمان إلاّ بوقوفنا صفًا واحدًا بجانب مصر المحروسة.