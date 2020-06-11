شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة بورسعيد»: ارتفاع نسب تعافي المصابين بـ«كورونا» بالمحافظة لـ70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ارتفاع نسب تعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد covid 19 بالمحافظة ليصل إلى 70% من إجمالي الإصابات، فيما لا يزال يخضع نسبة 27% من إجمالي الإصابات للرعاية الطبية بمستشفيات العزل داخل المحافظة، وبلغت نسبة الوفيات 3% من إجمالى الحالات، فيما لا تزال نسب شغل أسرة العزل المخصصة لحالات الإصابة بالفيروس في الحدود الآمنة.

وأضاف «أبوهاشم» أن عملية توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين بمنازلهم لا تزال مستمرة بمشاركة فرق طبية من إدارة الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والطب الوقائي.

وطلب وكيل الوزارة من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التردد على جميع منافذ الخدمات العامة والخاصة من ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والالتزام بغسل وتطهير الايدي.