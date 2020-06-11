شكرا لقرائتكم خبر عن 455 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بـ«دير مواس» في المنيا خلال ٦سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، استلام مشروعات وتنفيذ خدمات في مجال الشرب والصرف الصحي بمركز دير مواس بحوالي ٤٥٥ مليون جنيه، في إطار التوجيهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال «الشهاوي»، أن الخدمات تمثلت في تنفيذ محطة دير مواس المرشحة بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه، تخدم جميع قرى مركز دير مواس من قرية جزيرة تل بني عمران حتى قرية دلجا، ومحطة رفع صرف صحي قرية تانوف الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة إجمالية حوالي ٢٥ مليون جنيه، لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وتانوف، وتخدم حوالي ٤ آلاف مشترك، وتوصيل الوصلات المنزلية بتكلفة حوالي تقريباً ٤ مليون جنيه.

وأضاف، أنه جاري استلام محطة رفع ومعالجة صرف صحي بقرية نزلة البدرمان وتقدر تكلفتها بحوالي 110 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية، وتنفيذ وصلات مجانية بفرع دير مواس بحوالي تقريباً ٣ آلاف وصلة بإجمالي تكلفة تقريبا حوالي ٧ مليون جنيه.

وأشار، إلى رفع طاقات المحطات الإنتاجية في قرى ( التل الشرقي، بني حرام، أبوخلقة، أسم العروس، دلجا) بتكلفة حوالي 1.5 مليون جنيه، وتغيير وإحلال جزء من مواسير المياه من الأسبستوس لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوي للفرع.

وأكد «الشهاوي»، أن الشركة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة التكليفات للوصول لرضا العملاء داخل المحافظة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

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