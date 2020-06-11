شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير المستلزمات الطبية.. «صيادلة القليوبية» تدشن مبادرة «إحنا أقوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت نقابة الصيادلة بالقليوبية، مبادرة «إحنا أقوى»، للتبرع من أجل توفير المستلزمات الطبية لأعضاء الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات ولمرضى فيروس كورونا.

وقال الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، إن تلك الحملة تأتي تزامنا مع هذه الظروف الصعبة الراهنة ولحاجة أعضاء المهن الطبية الشديدة للمستلزمات الطبية ولاستكمال الملحمة التي يقوم بها الصيادلة مع زملائهم بالفرق الطبية بالصيدليات الخاصة والعامة داخل وخارج المستشفيات، وفرق الوقائى والترصد والمتوطنة والتى تكافح انتشار الفيروس وتتابع المخالطين.

وأعلنت النقابة أنه من يرغب في التبرع مادى أو عينى عبر حساب بنك فيصل رقم ٦٠١١٢٤٢ أو التبرع مباشرة بإيصال بنقابة صيادلة القليوبية أو التبرع مباشرة بالنقابة بأى مستلزمات أو أجهزة أو مقابل نقد وذلك يوميا من ١٠صباحا وحتى ٢ ظهرا.

مبادرة صيادلة القليوبية "إحنا أقوى"