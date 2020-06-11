شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير العراقي التعاون المشترك بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير العراقي في القاهرة، الدكتور أحمد نايف الدليمي، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، في ضوء التطور الكبير في العلاقات بين بغداد والقاهرة على الصُعد كافة، ولاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، والدعم السياسي الكبير الذي قدمته الحكومة المصرية رئيس الوزراء العراقي ومباركتها على تشكيل الحكومة، إذ جرى اتصال هاتفي من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وشدد «الدليمي»، أثناء اللقاء على الإسراع في عقد اللجنة العراقية- المصرية العليا المشتركة في أسرع وقت ممكن كي يتسنى للجهات ذات العلاقة بتفعيل مذكرات التفاهم لما فيه خدمة ومصلحة الشعبين الشقيقين.