شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: 7 لجان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بقطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، جاهزية 7 مدارس تم اختيارها مقارًا للجان امتحانات الثانوية العامة بمركز قطور.

جاء ذلك خلال تفقده لمدارس الشهيد السادات الإعدادية بنات، وقطور الثانوية المشتركة، ومدرسة قطور البلد الإعدادية المشتركة، والتي رافقه خلالها ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية لأبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.

من جانبه، أفاد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 26 استراحة للمراقبين على مستوى المحافظة «رجال وسيدات»، موضحًا أنه تم توريد بوابات التعقيم وجاري تركيبها بجميع المدارس.