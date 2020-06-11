شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء إصابة 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم الاشتباه في 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، وتم حجزهم في مستشفيي العريش العام وبئر العبدالمركزي تحت الملاحظة الطبية.

وأضاف «شوكة»، أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، حيث وردت جميع العينات والتي تفيد إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى عدد حالات الاشتباه تبلغ 53 حالة على مستوى المحافظة، وتم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، حيث وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 36 حالة وايجابية 16 حالة أخرى، من بينها شفاء حالتين وحجز 6 حالات في مستشفي العريش العام و6 حالات أخرى في مستشفى بئر العبدالمركزي وحالة في مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية، بجانب عزل حالة منزليًا.

وجدد «شوكة» مناشدته للمواطنين بعدم تداول أخبار من شأنها إشاعة الذعر بين المواطنين والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، كذلك مناشدة المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة في تلك الفترة الهامة والعصيبة.