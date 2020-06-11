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شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة» يصدر قرارًا بتكليف حمزة رضوان وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتكليف حمزة أمين رضوان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بالقيام بمهام واختصاصات وكيل مديرية التربية والتعليم، لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقاً للقانون.
وتضمن قرار المحافظ في مادته الثانية تكليف رضوان بالقيام بمهام واختصاصات مدير عام التعليم العام، بالإضافة إلى وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.
من جانبه، وجه رضوان الشكر لمحافظ شمال سيناء ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على هذه الثقة وتكليفه بمهام وكيل المديرية، مؤكدًا على دعم المحافظ اللامحدود للعملية التعليمية بشمال سيناء.
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