شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة مسائية لمحافظ القليوبية لمتابعة الالتزام بحظر التجوال وأعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية أمس مفاجئة بمدينة الخصوص، وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

تفقد المحافظ شوارع مدينة الخصوص وتلاحظ تواجد المواطنين بالشارع خلال وقت الحظر، وعلى الفور تم التنسيق مع قسم الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ثم توجه «الهجان» لأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، متابعا رفع الإشغالات والنظافة بشارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بعد القيام بحملات مكبرة استمرت أربعة أيام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، لرفع الاشغالات، كما تابع أعمال الرصف التي تتم بمحور مصر الجديدة وشارع شركات البترول.

وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد بعض الشوارع، حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة الحظر، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

وطالب المحافظ أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين بالالتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية، وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

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وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول، ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.