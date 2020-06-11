شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مدرسة «نبوية موسى» مقرًا لتلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة مدرسة نبوية موسى الإعدادية النموذجية في الإسكندرية كمقر مخصص لتلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، الأحد المقبل وتستمر 3 أيام حتى الثلاثاء 16 يونيو الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة للمعتذرين تشمل 10 أسباب، هي: قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية وإجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك) والعمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية) ونسبة عجز 5% ووجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد) ووجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد) ووفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

كما شملت الشروط أن يكون الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل) وندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط) والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.