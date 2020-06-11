شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يعقد مؤتمرًا لبحث «أحداث ليبيا وسد النهضة».. و«أبوشقة»: واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حزب الوفد، الخميس، مؤتمرًا لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة بإثيوبيا، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، والقيادات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن «عقد اجتماع لطرح رؤية الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة يأتي في ظل ظروف فيروس كورونا، ولكن يفرضه الواجب الوطني نحو حزب الوفد العريق»، مشيرًا إلى أن «حزب الوفد هو بيت الأمة بيت الوطنية المصرية بيت المصريين جميعا بيت الكفاح، وتاريخه يمتد إلى أكثر من مئة عام للدفاع عن الوطن والمواطن».

وأوضح «أبوشقة» أن «هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات الواضحة منها أن حزب الوفد هو حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر، وأي قرار يخرج يكون بالإجماع ومن خلال مؤسسات الحزب، ورئيس الحزب لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة»، مؤكدًا أنه «على الرغم من أزمة كورونا، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن تكون التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا».