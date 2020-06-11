شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تنتهي من قائمة مراجعة «كود الفنادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد قائمة المراجعة التي تتضمن بنود الكود المصري اللازم توافرها داخل الفنادق بجميع أنواعها (الثابتة والعائمة) والمطاعم السياحية لحمايتها ضد أخطار الحريق. وقال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة انتهت من إعداد هذه القائمة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وغرفتي المنشآت الفندقية، والسياحية، بعد عقد عدة اجتماعات لوضع آلية تنظيمية لسرعة إصدار الكود المصري الجديد لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية المدنية بالفنادق والمنشآت السياحية ضد إخطار الحريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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