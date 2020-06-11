شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إزالة أثار «بقعة زيت» بشواطئ مرسى علم.. وجهود بيئية لتحديد المتسبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مسؤولي مدينة مرسى علم وعدد من القرى السياحية من إزالة تجمع كبير للبقع الزيتية من الزيت الخام عند الكيلو 20 شمال مدينة مرسى علم، بطول 300 متر وعرض1 متر على الشاطئ غير معلوم المصدر، وقد يكون ناتج عن تسرب لزيوت محركات مراكب تجارية بالمنطقة القريبة للساحل أو تنظيف تنك لزيوت تقيلة لأحد المراكب في المنطقة القريبة، وتم رفع نحو 5 أطنان من البقع الزيتية من الشاطئ.

وتكثف أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر من جهودها لتحديد هوية مركب شحن تسببت في حدوث تلوث بترولي بالبقع الزيتية أمام شواطئ عدد من القرى السياحية بمرسى علم جنوب البحر الأحمر.

وقام جهاز محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي للجهاز بالحصول على عينة من الزيت الخام لفحصها بمعامل وزارة البيئة بالسويس، وبيان بصمتها والجهة المتسببة في التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، والأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

وتبين من التحقيقات الأولية للواقعة، أن غرفة عمليات الطوارئ بوزارة البيئة تلقت بلاغا من محميات البحر الاحمر باكتشاف تلوث بترولي بالبقع الزيتية ما بين جزيرة أبوالكيزان وشواطئ عدد من القرى السياحية، وعلى الفور تم الدفع بفرق مكافحة التلوث بالتنسيق مع مسؤولي مدينة مرسي علم والقرى السياحية للسيطرة على البقع الزيتية ومكافحتها.

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة لبيان الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وحجم التعويضات المالية .

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