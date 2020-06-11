الأمن الاقتصادي يضبط 1300 قضية تموينية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1104 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، ضبطت الحملات 1299 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.