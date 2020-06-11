"المرور": ضبط 3136 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية عن ضبط (3136) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (961) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 158 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (7) دراجات نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائى، 14 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.