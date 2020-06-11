الأموال العامة: ضبط شخص زور حسابًا بنكيًا للحصول على قرض شخصي من بنك بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أحد الأشخاص لقيامه بتزوير كشف حساب بنكي للحصول بموجبه على قرض شخصي من أحد البنوك بسوهاج.
معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت قيام أحد الأشخاص (صاحب معرض سيارات- مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج) بالتقدم لأحد البنوك بكشف حساب "مزور" باسمه منسوب صدوره لبنك آخر بمبلغ (3 ملايين و866 ألف جنيه) ضمن الأوراق المقدمة منه للبنك، وتمكن بموجبه من الحصول على قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه، وبمخاطبة البنك المنسوب له إصدار كشف الحساب المشار إليه أفاد بعدم صحته.
عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته أقر باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برامج "الفوتوشوب" وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهي الإنترنت.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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