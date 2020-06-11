النيابة العامة تُحيل حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.

وذكرت النيابة في بيان لها، اليوم الخميس، أن قرار الإحالة جاء بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ "حنين حسام" عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل "النيابة العامة" تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ للمتهمين من جرائم الاتجار في البشر.