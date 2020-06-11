ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية، لإحكام السيطرة الأمنية، وضبط كافة المخالفات، في مجال أعمالها.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألف و319 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
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