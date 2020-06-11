الأموال العامة: ضبط 4 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي في الدقهلية والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية والبحيرة، 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أفادت قيام (صاحب معرض أجهزة كهربائية، وآخر حاصل على دبلوم- مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء مُتخذان من محل اقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما المؤثم ومقابلة عملائهما المترددين عليهما من راغبي التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية ( 17 ألف و493 دولار أمريكي - 100ريال سعودي – 59 ألف جنيه مصري)، وكذا (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود بعض المحادثات والرسائل الكتابية والصوتية مع العديد من عملائهما راغبي التعامل بالنقد الأجنبي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

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ومن ناحية أخرى، واستمراراً لجهود مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (اثنين من أصحاب محلات المصوغات بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مُتخذان من المحلين المشار إليهما وبدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي وبحوزتهما (65300 جنيه مصري - 2317 دولار أمريكي– 2455 يورو- عملات أجنبية أخرى) وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.