سيدة بدرجة "نصابة".. استولت على أموال راغبي الحصول على قروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة ببولاق الدكرور؛ لاتهامهما بالنصب على راغبي الحصول على قروض، والاستيلاء على مبالغ كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض.

تبلغ لمباحث الأموال العامة بتعرض أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء منه على 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

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وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تقيم بمنطقة بولاق الدكرور، إذ تمارس نشاطا احتياليا في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية، والإعلان على قنوات فضائية غير مرخصة، ونشر منشورات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين بدون ضمانات، وإجراءات بنكيه تصل إلى 500 ألف جنية خلافاً للحقيقة.

كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسؤولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريديه باسمها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة بحوزتها 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها بينهم الشاكي.