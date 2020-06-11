مباحث كرداسة تداهم مصنع كمامات وتضبط 82 ألف قطعة مغشوشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة مصنعا بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات بكرداسة، وعُثر بداخله على 82 ألف كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

معلومات وردت للعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، أكدتها تحريات المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، باتخاذ صاحب مكتب استيراد وتصدير وتوريد مواد التعبئة والتغليف وشقيقه منزل بكرداسة ورشة لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات داهم الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونه الرائد خالد المرشدي المنزل وأمكن ضبطهما، وضبط 3 عمال.

وعُثر بداخل المصنع على 5 آلاف و700 كمامة، 108 بكرات قماش كمامات معدة للتجهيز وماكينتين لإنتاج الكمامات ومجموعة من الكراتين وأكياس التعبئة ومبلغ مالي، وسيارة نقل محملة بـ 25 ألف كمامة.