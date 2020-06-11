انتحل صفة موظف بنك.. ضبط طالب استولى على بطاقات مواطنين بدعوى تسهيل حصولهم على قروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح عيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكتروني.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الدقهلية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص عقب ايهامه بأنه موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك وقام بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الالكترونية الخاصة به والصادرة له من البنك، واستخدام تلك البيانات في اجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكتروني بلغت قيمتها 70 ألف جنيه مصري.

بإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني، تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات (أحد الأشخاص- مقيم الفيوم)، وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات من موقع أحد شركات التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي.

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أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب – مقيم بمحافظة الفيوم)، ويقوم بإجراء العمليات الشرائية باسم منتحل، حيث قام بإرسال رسائل خادعة للعديد من عملاء البنوك المصرية والأجنبية عقب ايهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء بعض البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض شخصية لهم، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في اجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وشراء العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات والأدوات المنزلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامي، وأضاف أنه يقوم بالدخول على صفحات الشكاوى الخاصة بالبنوك على مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع عليها والتواصل مع أصحاب تلك الشكاوى عقب ايهامهم بأنه مندوب خدمة العملاء بتلك البنوك ويمكنه مساعدتهم في إنهاء شكواهم وكذا مساعدتهم في الحصول على قروض شخصية من البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم واستخدامها في اجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وأضاف المتهم في اعترافاته، باحتفاظه بكمية من المشتريات التي قام بشرائها، وبإرشاده تم ضبط (3 هاتف محمول يستخدمهما في إجراء العمليات الشرائية - 3 جهاز كمبيوتر CPU – 4 شاشة كمبيوتر ماركة سامسونج- 5 هارد ديسك - سماعات (جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي)، وبفحص الهاتف المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وبرامج الكمبيوتر التي تستخدم في اخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، وكذا (صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة بعملاء البنوك مدون بها الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني - محادثات ورسائل مع بعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن حصوله على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.