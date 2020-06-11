محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 95 طن أعلاف حيوانية وخاماتها "مغشوشة ومقلدة" بداخل مصنع بنطاق محافظة القاهرة. Advertisements وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات21 سيارة بنطاق محافظة "القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). كما ضبطت الحملات 11 قضية إلقاء المخلفات بالطريق العام، بنطاق المنطقة المركزية – بالمخالفة لقانون البيئة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسطحات تصادر 95 طن أعلاف مغشوشة و ضبط 34 قضية تلوث نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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