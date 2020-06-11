الأعلى للإعلام: التحقيق في أزمة الأهلي والزمالك الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يتابع عن كثب حالة التراشق للإعلام الرياضي خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الناقد والإذاعي فهمي عمر، ومن خلال لجنة الشكاوى التابعة للمجلس أيضا، وتقرر إجراء تحقيق فيما جرى.

وأضاف العمري، في تصريح له، أنه لا يمكن أن نشير إلى عقوبات قبل انتهاء التحقيق الذي سيجرى الأحد المقبل بحضور الممثل القانوني لكل من قناتي الأهلي والزمالك، بناء على الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى ومحاضر لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.

وتابع وكيل الأعلى للإعلام: الأهلي والزمالك أكبر ناديين في الوطن العربي وجماهيرهما كذلك، والكرة عشق المصريين فلابد أن يكون لدى الناس مسئولية وهي أمام الشاشات في ظل الظروف التي نمر بها، لا يمكن أن تكون كل نشرات الأخبار عن تحديات تواجهها الدولة فضلا عن وباء عالمي ثم نقوم بعمل احتقان بين الجماهير.

وقال العمري: لابد أن تتحمل الناس مسئوليتها تجاه أوطانها وتجاه أولادها، إن القانون واللوائح التي يستطيع أن يطبقها المجلس قادرة على ردع أي متجاوز وستخذ المجلس ما يراه مناسبا لمنع إثارة الفتنة بين الجماهير عبر الإعلام الرياضي".