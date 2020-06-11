طيران الإمارات: تشغيل 4 رحلات إلى القاهرة لإعادة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل 4 رحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم.

وتعمل الرحلات من دبي أيام 14 و18 و19 و20 يونيو الجاري، كما يمكن للركاب مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي إلى دول الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركيتين.

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ويسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين، والذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول جمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة: سيتم تطبيق إجراءات وتدابير خاصة في كل مرحلة من مراحل الرحلة وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواءً في الصالات أو على الطائرات لضمان سلامة الركاب والموظفين وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وأضافت الشركة أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.