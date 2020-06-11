مصر | حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارات، بالجيزة ومساومة مالكيها بإعادتها مقابل مبالغ مالية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بمحافظة الجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم لعدد 7 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات المستولى عليها.

وجاء ذلك، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.