مصر | رفض دعوى أحمد عز لنقل أولاد زينة من المدرسة البريطانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض دعوى أحمد عز لنقل أولاد زينة من المدرسة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيه بالإشراف التعليمي لمدرسة طفليه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وقررت محكمة الأسرة، رفض الدعوى وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة، وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "700ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين" كمصروفات مدرسية للتوأم.

الجدير بالذكر أنه تم إثبات نسب الطفلين للفنان أحمد عز، بموجب الدعوى 539 لسنة 2014.

وصدر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.

واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعي عليه، وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.