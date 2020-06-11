أخبار مصر | رئيس الوفد: مؤتمر أحداث ليبيا وسد النهضة يفرضه علينا الواجب الوطني



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبو شقة أن حزب الوفد هو بيت الأمة بيت الوطنية المصرية بيت المصريين جميعا بيت الكفاح، وتاريخه يمتد إلى أكثر من مئة عام للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات الواضحة منها أن حزب الوفد هو حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر وأي قرار يخرج يكون بالإجماع ومن خلال مؤسسات الحزب ورئيس الحزب لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة.

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وأوضح أبو شقة أن هذا الاجتماع يشهد جميع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وتطبيق التباعد ما يؤكد أن حزب الوفد عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن تكون التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا.

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد في المقر الرئيسي لحزب الوفد ببولس حنا في الدقي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة.