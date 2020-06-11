شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة 70 في القاهرة والوجه البحري غداً.. و«الأرصاد»: الحرارة تتجاوز 40 في 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً (30 % تقريباً) على مناطق متفرقة غرب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (70 – 25)، السواحل الشمالية (75 – 30)، شمال الصعيد (45 – 20)، وجنوب الصعيد (30 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 24»، الإسكندرية «33– 22»، قنا «42- 26»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «43 – 29».

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