شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الصالون السياسي لـ«تنسيقية شباب الأحزاب»: «الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إقامة الصالون السياسي الرابع «الاتحاد الأفريقي.. فرص وتحديات»، في تمام الساعة السابعة، مساء غد الجمعة.

وأوضحت، في منشور على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أن الصالون يضم كل من: «النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والمهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا أبوشرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأستاذ إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستتولى إدارة الصالون كمحاور للجلسة.