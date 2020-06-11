- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استخرجوا 7 طن مخلفات.. غطاسون في دهب يستغلون توقف السياحة لتنظيف قاع البحر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم عدد من الغطاسين بمدينة دهب حملة لتنظيف قاع البحر من الشوائب والمخلفات مستغلين فترة توقف الحركة السياحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب وإدارة المحميات.
وقال الغطاس صدام الكيلاني، صاحب محاولة دخول موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة في العالم، إن حملة نظافة قاع البحر كانت ضرورية حتي يتنفس البحر ويتخلص من كل الشوائب، مشيرا إلى إنه تم استخراج نحو ٧ طن مخلفات وشوائب من قاع البحر، مما يعطي حياة أخرى للشعاب المرجانية.
وقال محسن جعفر، أحد المهتمين بالبيئة والسياحة بدهب، إن الحملة نالت مشاركة واسعة من جانب الغطاسين، الذين وجدوها فرصة لتنظيف قاع البحر وعودة لممارسة الغطس مرة أخرى.
وأشار إبراهيم سليمان عضو جمعية رجال أعمال دهب، إلى أن الحملة كانت إيجابية، وأنه بعد أن يتم عودة حركة السياحة والغوص سوف تكون مدينة دهب من اجمل المدن بيئياً.
من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحملات نظافة قاع البحر من المخلفات والشوائب وشباك الصيد العالقة التي تتم من خلال غطاسين متطوعين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
38,284
-
تعافي
10,289
-
وفيات
1,342
كانت هذه تفاصيل خبر استخرجوا 7 طن مخلفات.. غطاسون في دهب يستغلون توقف السياحة لتنظيف قاع البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.