شكرا لقرائتكم خبر عن استخرجوا 7 طن مخلفات.. غطاسون في دهب يستغلون توقف السياحة لتنظيف قاع البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عدد من الغطاسين بمدينة دهب حملة لتنظيف قاع البحر من الشوائب والمخلفات مستغلين فترة توقف الحركة السياحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب وإدارة المحميات.

وقال الغطاس صدام الكيلاني، صاحب محاولة دخول موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة في العالم، إن حملة نظافة قاع البحر كانت ضرورية حتي يتنفس البحر ويتخلص من كل الشوائب، مشيرا إلى إنه تم استخراج نحو ٧ طن مخلفات وشوائب من قاع البحر، مما يعطي حياة أخرى للشعاب المرجانية.

وقال محسن جعفر، أحد المهتمين بالبيئة والسياحة بدهب، إن الحملة نالت مشاركة واسعة من جانب الغطاسين، الذين وجدوها فرصة لتنظيف قاع البحر وعودة لممارسة الغطس مرة أخرى.

وأشار إبراهيم سليمان عضو جمعية رجال أعمال دهب، إلى أن الحملة كانت إيجابية، وأنه بعد أن يتم عودة حركة السياحة والغوص سوف تكون مدينة دهب من اجمل المدن بيئياً.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحملات نظافة قاع البحر من المخلفات والشوائب وشباك الصيد العالقة التي تتم من خلال غطاسين متطوعين.

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غطاسون بمدينة دهب ينظفون قاع البحر استعدادا لعودة السياحة