شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة تسليم مساكن بديلة للعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الأجهزة المختصة بسرعة تسليم مساكن بديل العشوائيات للمستحقين، يأتي ذلك استجابة لما نشرته «المصري اليوم»، الأيام الماضية.

وخلال جولة تفقدية للمحافظ، يرافقه سكرتير عام المحافظة الجديد، اللواء محمد بندارى، في عدد من شوارع وميادين مدينة الغردقة، كلّف المحافظ برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، ووجه برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.

وأعلن «حنفى» البدء في تطوير شاطئ عام رقم ٤ خلال أيام، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيداً للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية استكمال تطوير الممشى السياحى.

محافظ البحر الأحمر يوجه بتسليم مساكن بديل العشوائيات

وأشار خلال جولته التفقدية إلى أنه تابع مناشدات واستغاثات أبناءه من شباب المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم أراضي الشباب 2008 برأس غارب تمهيداً لتسليمها للمستحقين خلال أيام، موضحاً أن التأخير في توزيع الأراضي كان بسبب الدراسة المتأنية والدقيقة لتحديد المستحقين فقط إعمالاً لمبدأ المساواة في التوزيع، ولإنهاء بعض التداخلات في الأراضى التي تتبع جهات أخرى.

وكشف المحافظ أنه اعتمد تسمية وترقيم شوارع مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم.

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