شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم.. والافتتاح قريبًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رصف كوبري المنصورة القديم، الملك فاروق سابقا، ضمن أعمال صيانة وإعادة تأهيل الكوبري، تمهيداً لافتتاحه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليه الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندس إيهاب طه ممثل جهاز الخدمة الوطنية.

وقال «القاضي»، إنه تم الانتهاء من أعمال الدعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، وتم الانتهاء من أعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، وكذلك أعمال الرصف تمهيداً لافتتاحه قريبا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتخفيف الحركة المرورية.

أوضح المحافظ، أنه تم توفير الدعم المالي بإجمالي 3 ملايين جنيه لإجراء عملية الإحلال والتجديد لكوبري المنصورة القديم، حيث تم وضعه في خطه العام المالي 2019 – 2020، وذلك ضمن أعمال التنمية المستدامة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، التقي المحافظ، بمواطنة تتضرر من حدوث حريق بمنزلها، حيث وجه المحافظ، رئيس المدينة بسرعة بحث الحالة لإمكانية توفير وحدة سكنية لها من وحدات الأولى بالرعاية.

وعلى هامش الجولة، تفقد «القاضي»، الأعمال النهائية لتطوير ميدان محطة السكك الحديدية، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم في المنيا

إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم في المنيا

إنهاء أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم في المنيا