شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط تنعي محسن عادل: رحل الناصح لزملائه وأصحاب الشركات والباحثين والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزيرة على صفحتها على «فيس بوك»: «تزاملت مع الأخ والزميل العزيز الاستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات في مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصاً على اطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة في مصر، ولم يتواني عن إبداء النصيحة لزملائه وأصحاب الشركات والعاملين والباحثين والطلاب في الأدوار المختلفة والمتعددة التي قام بها».

وأضافت:«رحم الله صديقنا العزيز محسن عادل، وعطر ذكراه الكريمة التي ستظل قدوة لكل من تعامل معه أو علم بمجهوداته، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته داليا وأولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان وبارك فيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفى محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان عادل أصيب منذ 11 يوما بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه في مستشفى السلام الدولى، إلا أن حالته تدهورت بسرعة كبيرة بسبب إصابته بمرض السكر «مرض مزمن»، ما اضطر الأطباء لحجزه بالرعاية المركزة منذ أكثر من أسبوع.

ونجح «عادل» في تحقيق العديد من الإنجازات اثناء توليه رئيسا لهيئة الاستثمار، وعمل على حل العديد من المشكلات والعقبات التي كانت تواجه المستثمرين، وهو ما اشاد به اتحاد المستثمرين، وجمعية رجال الإهمال وغيرها من الكيانات التي تجمع رجال الصناعة والاستثمار في مصر.

كما كان له دور كبير في إصدار العديد من القرارات التو ساعدت على دخول العديد من المستثمرين الأجانب السوق المصرى خلال فترة تولية رئاسة الهيئة.

وتدرج محسن في العديد من المناصب، ومنها:

- نائب رئيس البورصة المصرية السابق.

- عضوا بمجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017.

-عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى سابقا.

-عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق.

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- كماشغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق.

-عضوا منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً.

-مستشاراً مالياً سابقاً لعددًا من شركات الوساطة في الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية.

-مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة.

-حصل محسن عادل على درجة دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- يحمل درجة البكالريوس في التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال- جامعة حلوان.