شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن مقرات قبول الاعتذارات للمشاركين في لجان السير وتقدير الدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين في لجان السير، وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 في توزيع خطابات الندب للمشاركين في لجان السير، وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات، وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات، تسهيلاً على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت حالات قبول الاعتذارات:

1- قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2- أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

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7- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وزارة التعليم تعلن مقرات استلام الاعتذارات عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وزارة التعليم تعلن مقرات استلام الاعتذارات عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة