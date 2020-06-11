شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك».. أول مولودة لطبيبة مصابة بفيروس كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مستشفى قها للحجر الصحي أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل الأم صيدلانية بمستشفى ناصر العام تدعى «شيماء.ع»، وأصيبت أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى، وأجريت عملية الولادة لها داخل المستشفي وأسمت المولودة مسك.
إلى ذلك، أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، أن عدد المتعافين وصل إلى 256 حالة، غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
38,284
-
تعافي
10,289
-
وفيات
1,342
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك».. أول مولودة لطبيبة مصابة بفيروس كورونا في «عزل قها» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.