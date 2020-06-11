شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك».. أول مولودة لطبيبة مصابة بفيروس كورونا في «عزل قها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى قها للحجر الصحي أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل الأم صيدلانية بمستشفى ناصر العام تدعى «شيماء.ع»، وأصيبت أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى، وأجريت عملية الولادة لها داخل المستشفي وأسمت المولودة مسك.

إلى ذلك، أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، أن عدد المتعافين وصل إلى 256 حالة، غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة.