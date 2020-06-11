شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطفال في خطر.. انفجار محول مستشفى العام الجديد بالمنصورة.. وتوقف الحضانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر محول الكهرباء الرئيسي بمستشفى المنصورة العام الجديد بالمنصورة، اليوم الخميس، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل، وتوقف الحضانات، وبها 9 أطفال مما عرض حياتهم للخطر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ لقسم أول المنصورة بحدوث انفجار بمحول الكهرباء الرئيسي بمستشفى المنصورة العام الجديد بشارع الجمهورية مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المستشفى بالكامل، وتوقف قسم الحضانات والعناية المركزة مما يمثل خطورة على المرضى.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى، وتبين توقف الحضانات وبها 9 أطفال، وتم التواصل مع مديرية الصحة بالدقهلية لمحاولة توفير أماكن للأطفال بمستشفى المنصورة الدولي ومستشفى التأمين الصحىي ومستشفى الأطفال الجامعي.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة أن المستشفى العام الجديد تتبع المجالس المتخصصة بوزارة الصحة ولا تتبع مديرية الصحة بالدقهلية وتم التواصل مع الوزارة لحل الأزمة، ونقل الأطفال إلى مستشفى الأطفال الجامعي ومستشفى المنصورة الدولي.

وأشارت إلى أنه أثناء نقل خط الكهرباء من المستشفى القديم إلى المستشفى الجديد حدث ماس كهربائي وانفجر المحول وجاري إصلاحه وحل المشكلة.

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