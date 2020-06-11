شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: وقف موافقات «استيراد اللبن البودرة» يهدد بغلق 700 مصنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للحجر البيطري في وزارة الزراعة بوقف إصدار الموافقات البيطرية للبن البودرة كامل ومنزوع الدسم يهدد بغلق جميع المصانع التي تعتمد عليه اعتمادًا كليًا في منتجاتها والتي تتعدى 700 مصنع على مستوى الجمهورية.

وأوضح «صقر» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن «اختصاص وزارة الزراعة يقتصر على الإعلان وجود وباء في الدول التي يتم استيراد الالبان المجففة منها أو لا فقط وليس من سلطتها أو اختصاصها اصدار الموافقات البيطرية على الاستيراد وانما من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وبالتالي فإن قرار وقف الموافقات البيطرية من خلال إدارات الحجر البيطرى في الموانئ يهدد بوقف وانهيار صناعة الألبان والصناعات المرتبطة بها»، مشيرًا إلى أن «مصر تستورد قرابة 30 الف طن ألبان مجففة كامل ومنزوع الدسم سنوياً، وأبرز الدول التي تستورد منها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلاندا واستراليا، وللأسف الشديد المستوردين المصريين يواجهون مشكلات تتعلق بهذا الشأن مع نظرائهم من الدول الأخرى حال وقف الموافقات هنا الأمر الذي يقابل بنفس الموقف من الدول المصدرة إلى مصر».

وأضاف: «صناعة الالبان المباشرة والصناعات المرتبطة بها سواء الحلويات والبسكويت والشيكولاتة تقدر قيمة الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة بها بأكثر من 200 مليار جنيه ما يعنى ضياعها نتيجة وقف اصدار الموافقات الاستيرادية البيطرية مشيراً إلى أن مصر تضم اكثر من 700 مصنعاً للألبان والصناعات المرتبطة والمرتكزة عليها على مستوى الجمهورية».

وتابع: «إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة أمر غير مقبول خاصة وأن لبن البودرة كامل الدسم ومنزوع الدسم يستخدم في صناعات كثيره ومتعددة مثل مصانع الجبن المطبوخ والمثلثات وصناعه الجبن البيضاء بالإضافة إلى صناعة البسكوت والحلويات وصناعات لا حصر لها خاصة وأن البديل وهو اللبن المصرى السائل مصاب بعدد كبير من البكتريا الملوثة ولذلك تجد بكل المصانع خطوط تعقيم وبسترة»، مشيرًا إلى أن «اللبن البودرة التي أوقفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية صدور موافقات له يدخل في صناعات كثيرة تعتمد اعتماد كامل مثل صناعة الجبن المطبوخ والجبن البيضاء والبسكوت وصناعات كثيرة جدًا»، مشيرًا إلى أن «القرار يهدد بتوقف عدد كبير من مصانع الأغذية نتيجة توقف خطوط الانتاج لديها لعدم وجود بدائل خاصة وأن دور الحجر البيطري يتلخص في تقييم الدولة الموردة من حيث وجود أوبئة بها من عدمه».

وأكد «صقر» أن «جميع المصانع العالمية العاملة في مصر تعتمد بشكل كبيرًا جدًا على اللبن البودرة وليس السائل وهو ما يهدد بطرد الاستثمارات الأجنبية»، لافتًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعمل مراكز تجميع لبن سائل في القرى الريفية كثيفة الإنتاج».

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