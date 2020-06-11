شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة طنطا يعلن استعدادات الكليات لامتحانات الفرق النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، الخميس، استعدادات الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع، لامتحانات نهاية العام الدراسي للفِرق النهائية بجميع الكليات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدَّدة، بحيث تراعي أعداد الطلاب خلال اليوم الامتحاني، وداخل كل لجنة، مع ضرورة إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان.

جاء ذلك خلال اجتماع «مبارك» مع عمداء الكليات، عبر «الفيديو كونفرانس»، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لوقاية أبنائنا الطلاب والعاملين بالجامعة من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم الاتفاق على مراعاة عدة إجراءات قبل إعلان جداول الامتحانات، منها: تجنب وجود طلاب أكثر من كلية داخل المجمع الطبي أو مجمع الكليات بسبرباي، مشيرًا إلى أنه في حالة الاضطرار لذلك، يجب الالتزام بفارق توقيت لا يقل عن ساعة قبل بدء الامتحان في كلية وأخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تقتضي الالتزام بتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار لكل طالب، وعدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية دون «كمامات»، بالإضافة إلى توفير كاشف درجة الحرارة والمواد المطهرة في مداخل اللجان، مع الالتزام بتطهير اللجان قبل وبعد أداء الامتحان.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه ستتم عملية تصحيح الورقة الامتحانية إلكترونيًّا قدر الإمكان، لتجنب تداول أوراق الامتحانات، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الفِرق النهائية ومواعيدها، على موقع الجامعة، وكذلك مواقع الكليات، خلال الأسبوع المقبل.

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