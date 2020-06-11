شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائب مدير معهد القلب متأثرًا بفيروس كورونا.. و«المستشفيات التعليمية» تنعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، في بيان اليوم، الدكتور يسرى كامل، نائب مدير معهد القلب القومي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ثلاثة أسابيع.

وتقدم الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.

وقالت الهيئة، إنَّ الفقيد كان نموذجاً للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عمله بالمعهد، ولطالما قدم مثالاً مُشرفاً للطبيب المصري ولما يجب أن يكون عليه في رعاية المرضى من أبناء وطنه.