شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تنعي محسن عادل: «كان نابغًا قادرًا على إحداث تطوير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، الخميس، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت «نصر»، اليوم الخميس: «رحم الله الأخ والصديق الأستاذ محسن عادل.. عملنا سويا لسنوات في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وانتقل بعدها للعمل معي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نائبًا لرئيس البورصة المصرية، ثم رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واستمر تواصلنا خلال الفترة الماضية، وكان من الكوادر الاقتصادية الشابة النابغة القادرة على إحداث تطوير فعال في أي موقع يعمل به بخبراته المتعددة».

وتابعت: «غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان».

وتوفى محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، مساء الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان عادل أصيب منذ 11 يومًا بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزه في مستشفى السلام الدولى، إلا أن حالته تدهورت بسرعة كبيرة بسبب إصابته بمرض السكر «مرض مزمن»، ما اضطر الأطباء لحجزه بالرعاية المركزة منذ أكثر من أسبوع.

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