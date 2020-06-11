القوي العاملة تعلن عن مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه

كشفت وزارة القوي العاملة معلنة عن مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه للمتضررين من العمالة الغير منتظمة في ظل أزمة كورونا، على أن يتم صرف المنحة من خلال كارت ATM مسبوق الدفع من ماكينات الصرف، على أن يتم استقبال المستحق لرسالة نصية جديدة على هاتفه.

وكشفت وزارة القوي العاملة أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من المنحة المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة الغير منتظمة واليومية على شرائح يومية، وذلك للتصدي للتجمعات والتزاحم على ماكينات الصرف الآلي، على أن يقوم نحو 260 ألف من المستحقين بالحصول على قيمة المنحة من خلال كارت ATM بشكل يومي، وسيتم إرسال رسالة نصية للمستحق على هاتفه الشخصي قبل موعد الصرف بـ48 ساعة، على أن يتم بدء صرف الدفعة الثانية من المنحة خلال الفترة من 21 يونيو وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.